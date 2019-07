Esplosioni Stromboli. Un morto.Allerta Vesuvio e Campi Flegrei Osservatorio Vesuviano, Bianco:Vesuvio e Ischia allerta base. Campi Flegrei? Livello di attenzione

Pomeriggio di fuoco a Stromboli: il vulcano ha ha provocato fuoco e morte sull'isola, con due colate laviche che sono piombate verso il suolo dalla Sciara del fuoco e causato il decesso di un turista che stava facendo un'escursione a Punta dei Corvi, un sentiero libero di Ginostra, assieme a un amico. L'escursionista di Milazzo, Massimo Imbesi, è morto mentre il suo amico originario del Brasile è rimasto illeso. Altri due escursionisti sarebbero rimasti feriti dalle pietre scagliate in aria dalle due esplosioni dal cratere del vulcano.

Nella zona dove si trovavano i due escursionisti coinvolti nell'esplosione i telefoni cellulari non hanno campo e le comunicazioni radio sono difficoltose. I due turisti si sarebbero avventurati prima delle 17.30, orario previsto dall'ordinanza del sindaco per le escursioni.

Le esplosioni e l’eruzione dello Stromboli hanno inevitabilmente riacceso i riflettori sui vulcani italiani e in particolare quelli napoletani. Su Vesuvio e Ischia c’è un livello di allerta base, mentre sui Campi Flegrei c’è un livello di attenzione. Lo ha spiegato Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, al canale Scienza&Tecnica dell’Ansa. È quanto emerso, dunque, dalle misure fisiche e chimiche effettuate per descrivere lo stato dinamico dei vulcani napoletani. A fine giugno tra l’altro è stato messo a punto un piano di evacuazione di massa in caso di eruzione del Vesuvio, uno dei vulcani più pericolosi al mondo per l’elevata popolazione nelle zone circostanti. Il piano prevede che debbano essere smistate circa un milione e 200mila persone in tutta Italia nel giro di 12 ore.