Incursione dei lavoratori Whirlpool alle Universiadi Durante la partita di basket femminile Taipei/USA gli operai hanno esposto uno striscione

Un gruppo di lavoratori in lotta della Whirlpool di via Argine è entrato nel palazzetto dello sport di Cercola durante la sfida delle Universiadi tra le nazionali femminili di basket di Taipei e USA.

Gli operai, con indosso le magliette bianche con la scritta “Whirlpool, Napoli non Molla” che sono orami il simbolo di questa lunga lotta, dalle gradinate hanno intonato i cori ed esposto uno striscione "Whirlpool Napoli never give up”.

Le atlete di Taipei si sono intrattenute con gli operi e hanno indossato le maglie della protesta.

Le Universiadi continuano ad essere un momento fondamentale per evitare che questa crisi industriale non venga dimenticata e gli operai hanno capito che rappresentano un’occasione per dare alla loro protesta una visibilità internazionale.