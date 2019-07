Violenza in corsia, medico e infermiere aggrediti da paziente Un 44enne pretendeva il metadone e non voleva essere dimesso

Ancora un episodio di violenza in una struttura sanitaria, stavolta a farne le spese un medico e un infermiere dell'Ospedale del Mare. E' accaduto ieri sera, all'interno del pronto soccorso doveun 44enne di origini napoletane è arrivato denunciando di aver subito un'aggressione. Dopo che il personale lo ha sottoposto ai doverosi accertamenti diagnostici con una visita specialistica che non aveva rilevato la presenza di traumi né patologie, l'uomo ha minacciato e insultato il personale non appena gli è stato comunicato che sarebbe stato dimesso. A questo punto ha dato in escandescenza lanciando oggetti, colpendo computer e strumentazioni perché pretendeva che i sanitari gli fornissero del metadone.

Dopo aver strattonato un medico, l'uomo è stato bloccato dalle guardie giurate, poi l'arrivo di una volante della polizia che lo ha identificato e allontanato.

Si tratta del 52esimo episodio di violenza nelle strutture sanitarie napoletane dall'inizio dell'anno. A denunciare il fatto l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".