Balotelli sfida: 2mila euro se ti lanci a mare con lo scooter Il giovane raccoglie la sfida di SuperMario e finisce in acqua con il suo motorino a Mergellina

Ancora vip nelle acque del Golfo di Napoli. Dopo lo yacht di Jeff Bezos proprietario di Amazon, ieri è stata la volta dell'imbarcazione di Mario Balotelli, ex attaccante del Marsiglia e della nazionale italiana. Il calciatore è in vacanza con la figlia Pia fra costiera amalfitana e sorrentina. In settimana è stato avvistato anche sulla spiaggia di Meta di Sorrento e ha fatto tante foto con turisti e abitanti del posto. Poi la tappa a Napoli che è diventata una delle notizie con tanto di video postato su facebook più cliccate.

Supermario ha sfidato il gestore di un bar di Mergellina, offrendogli duemila europer buttarsi nell'acqua del porto con il suo scooter. Sfida prontamente accettata dal giovane, che si è lanciato in mare dal molo a bordo del suo motorino e poi è riemerso per riscuotere il premio tra gli applausi. "Tanto il mio motorino valeva soltanto 600 euro...", ha dichiarato il protagonista dopo il "tuffo". L'ennesima balotellata, oltre alle risate dei presenti, ha causato anche una serie di polemiche. SuperMario è stato accusato di favorire l'inquinamento e così poco dopo ha voluto rispondere attraverso una storia su Instagram: "Filosofi.. ecco a voi la vespa "inquinante" ripescata".Fiorentina, tifosi all'attacco di Veretout: "Vattene buffone"