Boom di impianti fotovoltaici a Napoli Risparmiare fino all’80% sulla bolletta

In tutta la zona di Napoli e provincia, installare gli impianti fotovoltaici è una scelta sempre più diffusa: il clima mediterraneo è favorito dai lunghi periodi di sole e risulta essere particolarmente indicato per questo tipo di tecnologia. Scegliere di installare un impianto fotovoltaico permette infatti di ottenere un notevole risparmio rispetto alla fornitura di energia elettrica convenzionale.

Un sistema fotovoltaico costituisce un prezioso investimento sia in un ambiente residenziale che in un’azienda, in quanto permette di ridurre notevolmente le spese sulla bolletta elettrica.

Attualmente, infatti, un impianto fotovoltaico, se realizzato a regola d’arte, progettato su misura e con la massima professionalità, permette di ammortizzare rapidamente i costi di installazione e di gestione, e di ottenere bonus vantaggiosi e incentivi economici interessanti.

Gli impianti fotovoltaici a Napoli realizzati da Ecotecno Group, azienda leader del settore e presente sul mercato da oltre 25 anni, si distinguono per l’efficienza e l’elevata qualità e vengono progettati con estrema precisione, per garantire le performance necessarie nel contesto al quale sono destinati.

Perché installare un impianto fotovoltaico con Ecotecno Group

Un impianto fotovoltaico costituisce la soluzione migliore per incrementare il livello di efficienza energetica di una casa, così come per corrispondere alle performance energetiche necessarie ad un’azienda. L’esperienza di Ecotecno Group, punto di riferimento per la progettazione e l’installazione di impianti fotovoltaici, è in grado di soddisfare le esigenze degli utenti privati e delle aziende situate in tutta la zona di Napoli e sul restante territorio campano.

La presenza di un sistema fotovoltaico di alta qualità consente di incrementare il valore di un immobile, permette di sfruttare una fonte di energia ecologica e rinnovabile, contribuisce alla tutela dell’ambiente naturale e offre l’ulteriore vantaggio di poter usufruire di interessanti sconti fiscali.

Grazie a Contratto Solare®, proposto da Ecotecno Group, per esempio, l’azienda riesce ad offrire innovative garanzie a tutela del committente per tutto il ciclo di vita dell’impianto, garantendo:

- che l’impianto ECOTECNO GROUP assicura un risparmio certo

- i tempi entro i quali vengono ultimati i lavori d’installazione

- la disponibilità a fornire assistenza telefonica, per rispondere prontamente a quelle richieste che non necessitano dell’intervento di un tecnico in loco

- l’utilizzo di componenti di eccellente qualità, che di conseguenza sono coperti da garanzie più estese rispetto a quelle offerte mediamente dal mercato

- l’impegno a espletare per conto del committente tutte le pratiche relative all’impianto, comprese quelle necessarie per usufruire degli incentivi

- la possibilità di pianificare la manutenzione necessaria per mantenere l’impianto perfettamente efficiente

Progetti fotovoltaici pensati per soddisfare le esigenze delle famiglie

Formula 25 è il sistema fotovoltaico che Ecotecno Group ha dedicato specificamente alle famiglie che hanno deciso di orientarsi verso una fonte di energia ecologica e sostenibile come è quella solare. Con una rata mensile variabile in base alla configurazione scelta, ma comunque contenuta, gli utenti che usufruiscono di questa formula possono contare su una garanzia di 25 anni per nuovo impianto fotovoltaico e relativa assistenza tecnica inclusa, su un progetto tecnologicamente avanzato e innovativo, sulla possibilità di monitorare il funzionamento dell’impianto da remoto tramite modulo wi-fi e di avvalersi di detrazioni fiscali e bonus.

Grazie a questa soluzione, il risparmio economico degli impianti fotovoltaici può arrivare oltre l’80% sulla bolletta per la fornitura di energia elettrica: un vantaggio notevole, se poi sommato all’opportunità di sostenere la spesa di installazione in comode rate, con un tasso di interessi pari a zero.