Sapignoli: "De Magistris, si imbarchi e liberi Napoli" Il primo cittadino di Napoli, prepara propria nave Ong

“Apprendiamo, senza alcuna sorpresa, dai quotidiani che il Sindaco di Napoli, come da lui stesso dichiarato, sta preparando una propria flotta Ong per recuperare i migranti nel Mediterraneo.

Siamo lieti della notizia e speriamo che la stessa si concretizzi, a patto che De Magistris si imbarchi in maniera permanente una volta e per tutte, così da liberare Napoli ed i napoletani dalla sua incompetente e disastrosa figura”.

E’ quanto dichiara in maniera sarcastica in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli.

“La città è in uno stato di caos, disorganizzazione amministrativa e di inefficienza in termini di servizi senza precedenti ed il Sindaco pensa ad andare a recuperare i migranti per portarli a Napoli, aggiungendo disperazione sociale e povertà in una città piena zeppa già di zone ghetto, ormai fuori controllo come il Vasto.

Forse, però, la flotta, dietro apparenti motivi umanitari, ha uno scopo ben preciso: dare un po' di “ossigeno” alle tante cooperative sociali ed associazioni che orbitano nel mondo arancione”, ha concluso la Sapignoli.