L'appello di Aurora: donate per guarirmi, serve sangue» La piccina ricoverata al Pausilipon commuove il web

La sua video richiesta sta facendo rapidamente il giro del web. Il volto di Aurora le sue parole, i suoi occhi grandi e chiari che chiedono la solidarietà di tutti hanno commosso internauti e utenti dei social. Un appello che lo speaker rediofonico Gianni Simioli fa suo nel programma radiofonico «la Radiazza» e lancia successivamente sui social. «All’ospedale Pausilipon serve molto sangue per farmi guarire – spiega in un video la piccola Aurora – venite qui a donare e se volete informazioni chiamate mia madre».

Un appello strappalacrime con centinaia di condivisioni. A quelle virtuali servono però i sostegni concreti, ovvero la donazione di sangue per fare in modo che la bimba possa sorridere ancore. Aurora è ricoverata presso l’ospedale Santobono – Pausilipon. Nel nosocomio vi è un intero reparto dedicato ai più piccoli con malattie la cui cura necessita di molto sangue. Donare significa salvare, soprattutto in questi mesi caldi estivi, in cui la lista di donatori è più ridotta.

L'ospedale Pausilipon rende noto che è possibile donare il sangue dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30.