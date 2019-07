Napoli: controlli su costiera a Riva Fiorita Una mirata attività utile a verificare la presenza di fenomeni di abusivismo demaniale

Attività di controllo della Guardia Costiera di Napoli nelle aree di Riva Fiorita, Napoli.

I militari della Capitaneria di porto, insieme a personale del Commissariato di Polizia di Posillipo, degli agenti della sezione Chiaia della Polizia Municipale di Napoli e tecnici dell'Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale, hanno effettuato una mirata attività utile a verificare la presenza di fenomeni di abusivismo demaniale nonché la presenza di attività ricreative eserciate in maniera illecita.

Grazie all'impiego dei mezzi nautici del Corpo si è esteso il controllo agli specchi acquei antistanti le aree indicate al fine di poter accertare l'eventuale occupazione abusiva degli stessi con ormeggi non autorizzati. I controlli eseguiti, particolarmente apprezzati dagli abitanti del posto e dai suoi occasionali fruitori, hanno permesso di poter verificare il generale rispetto dei vincoli concessori, di poter accertare alcune violazioni e soprattutto di ripristinare ad horas la completa fruibilità delle aree demaniali ispezionate garantendone l'uso cui sono destinate.

Tra le contestazioni effettuate anche quella della somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata. Durante i controlli si è anche potuto verificare lo stato dei luoghi ispezionati e la sicurezza dei camminamenti individuando quelli dove richiedere puntuali valutazioni agli organi tecnici competenti per considerarne la provvisoria, parziale, interdizione e la successiva rimessa in pristino.