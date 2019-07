Napoli: Consiglio approva la convenzione per il San Paolo Lo stadio di Fuorigrotta, tempio del calcio partenopeo, resterà il luogo della passione calcistica

Lo stadio San Paolo resterà la casa del calcio napoletano, tanto i tifosi, quanto la società di De Laurentiis attendevo con ansia la delibera del Consiglio Comunale che è stata approvata in nottata.

Con i voti di 17 consiglieri, 4 astenuti e senza la partecipazione delle opposizioni, è stata approvata la delibera 257/2019 che prevede una convezione pluriennale con la SSC Napoli per la concessione del San Paolo agli azzurri per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni, fino al 30 giugno 2028.

Il San Paolo dunque, un tempio del calcio e della cultura stessa per i partenopei, resterà il luogo della passione calcistica della città almeno fino 2023.