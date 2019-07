Infarto in strada.Il cuore riparte dopo mezzora:"Siete angeli" I medici del 118 salvano una donna in strada a Napoli. Commozione e lacrime in città

Un servizio di pronto soccorso che fa gridare al miracolo. Arriva da Napoli una storia di buona e struggente buona sanità, con medici e infermieri del 118 sempre in prima linea nell'assistere e aiutare le persone in difficoltà nelle strade di Napoli, divorate dalla malavita. Ieri la postazione 118 “San Paolo” ha riportato in vita una paziente in arresto Cardioreapiratorio dopo 30 min di RCP senza esiti neurologici in ritmo e respiro spontaneo. La stessa Paziente ed il marito non avevano parole per esprimere la loro riconoscenza. Le prime parole del Team Leader (medico di postazione): “Grazie ancora alla professionalità dei mei collaboratori e riporto la riconoscenza e ringrazianti da parte del marito della pz. Grazie ancora ragazzi”