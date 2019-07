Napoli: lascia la borsa sul taxi, la recuperano i vigili All’interno del borsello circa 2.500 euro e svariate carte di credito

Ci sono storie che spesso rompono i cliché ed i preconcetti e fanno risaltare la quotidianità vera, quella fatta di gesti positivi e di civiltà che troppo spesso viene invece nascosta dagli eventi negativi.

Un turista aveva dimenticato una borsa con contano e carte di credito all’interno di un taxi. L’uomo non aveva alcun riferimento del mezzo che aveva utilizzato e che proseguiva ignaro le sue corse giornaliere in città.

Gli agenti della Polizia Turistica della Polizia Locale, allertati dall’uomo che aveva smarrito la borsa, dopo una veloce indagine, utilizzando le telecamere di videosorveglianza e grazie alla alla collaborazione del Consigliere delegato al trasporto pubblico Ciro Langella, sono riusciti a risalire al conducente del taxi. Il tassista non si era neanche accorto della presenza della borsa e continuava indisturbato il suo lavoro. Appena contattato l’autista si è recato immediatamente presso gli uffici della Unità Operativa Chiaia dove ha affidato la borsa ai vigili.

All'interno via erano circa 2.500 euro in contanti e carte di credito varie che sono state restituite al legittimo proprietario il quale ha ringraziato e si è congratulato per l'operato degli agenti.