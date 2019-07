Copagri plaude a De Luca: "Buona la scelta di Caputo" La nomina del neo consigliere delegato all'agricoltura della Regione Campania

“Auguri non di circostanza ma animati da sincera volontà e desiderio di collaborazione”, così la presidente della Copagri Campania Vera Buonomo a seguito dell’atto di nomina del neo consigliere delegato all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.

Segnale positivo e gran senso di responsabilità del presidente De Luca: ci aspettano sfide fondamentali per le quali occorre una vera guida politica che faccia da ponte con Bruxelles per garantire un settore agricolo regionale dinamico e competitivo, spiega Buonomo.

Vari sono i problemi che Caputo si troverà sul tavolo, ma fra le priorità che secondo la Copagri Campania sono da affrontare da subito c’è la problematica della filiera bufalina con la necessità di varare immediatamente un piano straordinario e, poi, il Psr per il quale non siamo preoccupati dei valori assoluti, perché siamo certi che come è stato superato il valore di disimpegno 2017 e 2018, e raggiunto il target di performance framework nel 2018, grazie all’operato di Franco Alfieri, lo stesso sarà per il 2019 e il 2020.

Delle risorse disponibili Psr 2014/2020 pari a € 1.812.543.801,669, abbiamo l’87% di risorse programmate, pari a € 1.586.338.666,41 e di queste il 70% è impegnato, per un valore di € 1.111.845.048,22. Abbiamo, oggi, due temi da affrontare: 1) le risorse economiche ancora disponibili; 2) l’impostazione del nuovo Psr 2021/2027 che possa garantire un settore agricolo regionale competitivo, sostenibile ed innovativo.

Ci auguriamo ora che il neo consigliere delegato possa contribuire a concertare e indirizzare al meglio le strategie regionali per il sostegno e per il rilancio di un sistema agricolo sostenibile, partecipato e condiviso, conclude la Buonomo."