Il Volto Santo guardiano del Vesuvio contro le sciagure Una guida lo ha trovato a 1170 metri di altezza sotto il cordone del cratere

Il quadretto è stato scoperto dalle Guide Vulcanologiche. Qualcuno lo ha posizionato con cura a quota 1.170 metri poco sotto il bordo del cratere, dal lato del mare. Una icona che raffigura il Volto Santo, un Gesù protettore che qualhe credente ha pensato di mettere lì a "guardare" il vulcano, per impedire una sciagura come potrebbe essere un'eruzione devastante e improvvisa del Vesuvio. L'immagine è apparsa stamattina sotto il cordone del cratere. Tutto lascia supporre che sia stato proprio un napoletano a portare il volto santo a quell'altezza, un modo per esorcizzare la paura che sempre vive latente nella popolazion, o forse semplicemente un voto.