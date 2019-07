Caos biglietti per gli aliscafi, al Molo Beverello Spuntano i bagarini. Verdi: “Abbiamo presentato un Question per fare chiarezza"

Caos biglietti per gli aliscafi, al Molo Beverello spuntano i bagarini. Verdi: “Abbiamo presentato un Question Time per fare chiarezza e chiedere quali provvedimenti può adottare la Regione per normalizzare il servizio”



“In merito al caos generatosi nel weekend presso il porto di Napoli a causa della penuria di biglietti disponibili per gli aliscafi diretti alle isole del Golfo abbiamo presentato un Question Time per la seduta di venerdì prossimo in modo da fare chiarezza sull’episodio e chiedere quali provvedimenti può adottare la Regione Campania per normalizzare il servizio. Molte compagnie, infatti, sono legate all’ente da un rapporto di convenzione. In piena stagione estiva, con migliaia di turisti diretti alle isole, non possiamo permetterci dei tilt come quello di ieri”.

Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Addirittura nel porto di Napoli sono apparsi dei bagarini che rivendevano i biglietti ai turisti a prezzo maggiorato. Tali fenomeni rappresentano una vergogna e producono un nocumento all’intero sistema turistico”.