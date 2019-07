Restringimenti di carreggiata: installazione di nuove barriere Lavori in corso da parte dell'Anas a Napoli

Nell’ambito dei lavori di completamento ed ammodernamento della strada statale 268 “Del Vesuvio”, sono in atto necessarie limitazioni provvisorie al transito veicolare mediante restringimenti di carreggiata.

Lo comunica l'Anas:

Nel dettaglio, a partire dalle ore 9:00 del 25 luglio fino alle ore 17:00 del 30 luglio – esclusi i giorni festivi e prefestivi – sarà attivo il restringimento della carreggiata Nord, in direzione Napoli, nei tratti compresi tra il km 16,700 ed il km 16,100 e tra il km 14,500 ed il km 13,900.

