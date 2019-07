Concorso infermieri al Cardarelli, i quesiti erano sbagliati Il Tar da' ragione ai ricorrenti

Concorso per la selezione di 20 infermieri al Cardarelli, il Tar dà ragione ai ricorrenti: alcune domande erano sbagliate.

“Restiamo basiti dinanzi alla pronuncia del Tar che dà ragione ai ricorrenti circa le domande del concorso per la selezione di 20 infermieri all’ospedale Cardarelli. Secondo la giustizia amministrativa i quesiti erano errati e non erano atti a determinare la selezione in maniera meritocratica. E’ assurdo che avvenga un fatto del genere in un concorso pubblico”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. “Ci chiediamo come abbia fatto la commissione chiamata a redigere le domande a sbagliare. Tenendo conto che i concorsi rappresentano un costo consistente per le amministrazioni siamo di fronte ad un errore non scusabile”.