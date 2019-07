Risse a Coroglio, il Questore chiude noto locale sul litorale Disposta chiusura per 10 giorni di una discoteca dopo furti, risse e aggressioni

l questore di Napoli, Alessandro Giuliano, su proposta del commissariato di Bagnoli, ha disposto la chiusura per dieci giorni di una nota discoteca di via Coroglio. Il provvedimento, si legge in una nota della questura, è stato irrogato in seguito a numerose risse, aggressioni e reati contro il patrimono, che negli ultimi sei mesi hanno interessato il locale e le sue pertinenze, per cui "è stata ritenuta sussistente una situazione di rischio per la sicurezza pubblica"

“Siamo assolutamente concordi con la decisione del Questore di Napoli di disporre la chiusura di uno dei locali del litorale di Coroglio a causa delle continue risse che si verificano al suo interno. Occorre intervenire in maniera rigida e determinata per fermare quella parte della movida, selvaggia e violenta, che arreca danni al territorio e alla sicurezza dei cittadini”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Spesso e volentieri, durante le ore notturne, Coroglio si trasforma in una terra di nessuno dove proliferano traffico, parcheggio selvaggio e atti di violenza. La zona è infestata dai parcheggiatori abusivi che prendono il totale controllo di via Coroglio e via Cattolica, specialmente durante il weekend. Il nostro auspicio è che questo provvedimento possa essere il primo passo di una definitiva riaffermazione del principio di legalità in quell’area come in altre zone della città”.