Si riunisce il consiglio regionale della Campania Assise convocata per mercoledì 31 luglio

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà il 31 luglio 2019 dalle ore 12,00 alle ore 17,00 per l’esame del disegno di legge “Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021”, se acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; per la votazione finale del Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi; l’esame del Regolamento “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)”.

Inoltre, sono iscritte all’ordine del giorno le seguenti Mozioni: “Modalità reclutamento collaboratore professionale fisioterapista nelle aziende del SSR”; “Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati per l’esercizio 2018”; “Erogazione prestazioni macroarea specialistica ambulatoriale – branca patologia clinica”; “Attuazione dell’articolo 3-bis, comma 6 d.lgs. 502/92 e dell’articolo 35 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32”; “Per un circo senza animali”; “Recupero e ricollocazione delle strutture e del pontile in titolarità del circolo ILVA nell’ambito del PRARU dell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli – Coroglio”; “Attuazione misure previste con atto di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019/2021 di cui all’art. 1 c.280 della L.23/12/2005 n. 266”; “Valorizzazione del titolo di Dottore di ricerca in Campania” .

All’esame del Consiglio sono, iscritte le seguenti proposte di legge, richiamate ai sensi dell’art. 101 del Regolamento Interno:“Misure di prevenzione e contrasto allo spreco alimentare”; “Disciplina a sostegno della diffusione dei servizi di accesso gratuito Wi-Fi”; “Istituzione della piattaforma regionale per lo studio e la cura delle neoplasie pancreatiche”.

Nel prosieguo dell’ordine del giorno, è prevista l’elezione del Garante dei diritti delle persone con disabilità – legge regionale 7 agosto 2017, n.25 – e 1’elezione per la sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo (legge regionale 8 agosto 2014, n. 18).

A seguire, la nomina di un componente effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dell’Azienza Speciale “Valisannio” della Camera di Commercio di Benevento di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, art.73, comma 1; la nomina di un componente effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori dell’Azienza Speciale della Camera di Commercio di Caserta – A.S.I.P.S. - di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, art.73, comma 1.

Infine, l’espressione gradimento su nomine ai sensi dell’art. 48 dello Statuto sulla Delibera di Giunta regionale n.269 del 21 giugno 2019.Acer (Agenzia Campana Edilizia Residenziale) – Nomina Consiglio di amministrazione