Nuovi sediolini San Paolo rubati: "Presenteremo denuncia" Lo ha comunicato l'assessore Ciro Borriello

"La ditta TPS- Graded- Mondo presenterà alla competente autorità giudiziaria formale denuncia sulla sottrazione di alcune sedute dall'area di cantiere dello Stadio San Paolo". Lo comunica in una nota l'Assessore allo sport Ciro Borriello sottolinando come già ieri l'Amministrazione comunale, appena avuta notizia dell'accaduto, abbia avviato immediatamente ogni verifica, attravarso il Repato di polizia Giudiziaria della Municipale, sul lavoratore di Napoli Servizi che sembrerebbe coinvolto nella vicenda.

Come si ricorderà il lavoratore avrebbe notato un paio di file di sediolini acora non fissati e se li sarebbe portati a casa, con lo scopo di rivenderli.