Bonajuto: situazione rifiuti critica, c’è chi ci lucra Il Sindaco di Ercolano interviene sulla crisi che sta colpendo anche il suo comune.

Il Sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto ha definito “critica” la situazione rifiuti nel suo comune. “Ci sono grandi rallentamenti nella raccolta e le persone sono esasperate- ha detto il Sindaco - Col caldo la situazione diventa più complessa e i cittadini non ne possono più. Noi la raccolta differenziata la facciamo ed Ercolano ha superato il 60% - ha sottolineato il primo cittadino - ma con una tale inefficienza le famiglie si sentono scoraggiate. Abbiamo un problema, abbiamo l'immondizia per strada, è inutile puntare il dito contro il vicino. Guarda caso, durante la crisi, se vogliamo attrezzare un'area provvisoria, i cassonetti e le attrezzature costano 10 volte tanto. C'è chi lucra sulle emergenze. L'idea che il Mezzogiorno è più furbo ci ha rovinati in tutto. Ercolano è una città la cui bellezza acceca gli occhi, quindi non dobbiamo auto lesionarci".