Napoli: targa il commerciante ucciso dal cornicione La decisione è stata presa, su proposta di de Magistris, dalla commissione per la Toponomastica cittadina

Una targa sul civico 202 di via Duomo ricorderà Rosario Padolino, il commerciante di 66 anni morto lo scorso 8 giugno in seguito al distacco di un pezzo di cornicione. A deciderlo è stata la commissione consultiva per la Toponomastica cittadina presieduta dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su proposta proprio del primo cittadino.

“Un atto fortemente sentito dall'Amministrazione per ricordare lo storico commerciante di via Duomo che negli anni si è distinto per numerose battaglie a favore del commercio e della riqualificazione della stessa strada", si legge in una nota. È stata inoltre approvata, su proposta dell'assessore ai Giovani e al Patrimonio, con delega alla Toponomastica Alessandra Clemente, l'intitolazione di una strada a Marcello Torre, avvocato, sindaco di Pagani ucciso l'11 dicembre 1980 dalla camorra. "Marcello Torre, da sindaco ostacolò e si frappose al connubio politico mafioso che in quegli anni segnò la vita di tanti comuni tra i quali Pagani - dichiara l'assessore Clemente - Il suo delitto è rimasto impunito fino al 2002 quando furono condannati il suo esecutore e il mandante Raffaele Cutolo dissipando le ombre che fino ad allora strumentalmente erano state calate sulla sua figura di avvocato. Torre in realtà, come scrive la Commissione Parlamentare Antimafia, fu colpevole di non aver favorito il sodalizio criminale nell'affidamento di appalti per la rimozione delle macerie dopo il terremoto dell'Irpinia e non si piegò alle minacce e ai "segnali" che gli venivano inviati e per questo è un esempio di rettitudine nell'azione amministrativa. Siamo felici che Napoliavrà una strada a lui intitolata".