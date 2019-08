Funerali Nadia Toffa. Don Patriciello: Onore al tuo coraggio Il prete della Terra dei Fuochi ha celebrato i funerali. Sulla bara la cravatta nera de Le Iene

In migliaia per i funerali di Nadia Toffa. A Brescia, nella cattedrale cittadina, la famiglia, gli amici e i tanti fan e sostenitori della conduttrice tv la salutano per l'ultima volta. Ad officiare il parroco di Caivano (Napoli), Maurizio Patriciello, il parroco della lotta contro l’inquinamento nella terra dei fuochi.

Era stata la giornalista de Le Iene a chiedere a don Patriciello di officiare il suo funerale. Con don Maurizio è partito alla volta di Brescia per celebrare il rito. Un lungo applauso ha accolto il feretro. Centinaia le persone radunate da questa mattina di fronte alla chiesa per assistere ai funerali della conduttrice de 'Le Iene'.

Prima dell'inizio dei funerali di Nadia Toffa nella cattedrale di Brescia l'ideatore delle Iene e autore tv Davide Parenti ha deposto sulla bara chiara la cravatta nera, simbolo della redazione delle Iene.

Ieri tantissime persone alla camera ardente, anche oggi un altro bagno di folla per un personaggio amato dalle persone. Sulla pagina Facebook de "Le Iene" era stato fissato l'appuntamento: "Cattedrale Di Santa Maria Assunta - Piazza Paolo VI, 25121 Brescia". Sui social oltre 10 mila persone hanno deciso di seguire l'evento.

Durante il funerale don Maurizio Patriciello spiega perché Nadia Toffa fosse così amata. «Nadia ha messo l'Italia sottosopra. È stata amata da Nord a Sud, dalla Terra dei fuochi a Brescia. È entrata nel cuore di tutti perché è stata autentica, cocciuta perseverante, tosta. Ha avuto fame e sete di giustizia».

«Nadia sei stata anche amante della giustizia, sei arrivata là dove la gente era più maltrattata, bistrattata, dimenticata», dice dlla sua omelia don Maurizio Patriciello, il sacerdode di Caivano che si batte nella Terra dei fuochi. «Nadia - afferma - era dalla parte dei più deboli, dalla parte degli scarti della società. Certo aveva dei nemici, ma se tutti parlassero bene di voi preoccupatevi. Anche Gesù Cristo è stato messo in croce perché lui la testa non l'ha piegata mai. Quando vi mettete contro qualcuno, quando dite la verità, qualcuno ve la farà pagare. Nadiahai saputo fare del tuo lavoro una missione». Il parroco ha ricordato la lotta di Nadia Toffa contro il cancro. «Hai avuto il coraggio di chiamare il cancro con il suo vero nome dando coraggio a tanti malati oncologici. Qui ci sono tante mamme della terra dei fuochi, mamme che hanno dovuto accompagnare al cimitero i loro bambini».

«In punta di piedi ma con sincero affetto vorrei farmi vicino ai familiari di Nadia Toffa, condividere nella speranza per quanto mi è possibile il loro grande dolore». Inizia così il messaggio del Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada letto durante i funerali di Nadia Toffa. «Mi affianco - è il pensiero del Vescovo - ai suoi colleghi di lavoro e alle tante persone che l'hanno conosciuta, per rendere onore al suo indomito coraggio, al suo sorriso gentile, alla sua lotta contro la disonestà, ma sopratutto la sua passione per la vita, la vita vera».

Anche le mamme Angeli guerrieri nella terra dei fuochi hanno voluto ricordare la giornalista. Lo hanno fatto rilanciando il servizio tv per le Iene della Toffa dedicato alla Terra dei Fuochi.

Jovanotti ieri ha dedicato una canzone a Nadia Toffa al palco del Jova Beach Party di Policoro. Durante la maxi-festa in spiaggia che ha registrato 25mila presenze, Jovanotti ha voluto ricordare l'amica Nadia Toffa dedicandole "Bella". Non c'è stato bisogno di troppe parole. Jova ha detto solo: «Questa è per Nadia». E dalla spiaggia si è alzato un lungo applauso per la Toffa, che tra polemiche e coraggio è riuscita ad entrare nel cuore di tutti.