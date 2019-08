In vacanza a Napoli trovano auto senza gomme. "Vergogna" Il caso al Vomero per una famiglia di turisti fiorentini

Razzia nella notte di pneumatici tra via Aniello Falcone e via Mattia Preti. Ne ha fatto le spese anche una famiglia di turisti fiorentini che si è ritrovata con l’auto privata delle ruote. "Un disagio esponenziale per i turisti che sarebbero dovuti rientrare in giornata e invece sono rimasti bloccati a Napoli, in una domenica di agosto, costretti a trovare un gommista per sostituire le gomme. La loro auto era parcheggiata in via Aniello Falcone, una strada che avevano scelto per la sosta proprio perché, secondo quanto ci ha riferito il segnalante, la ritenevano più tranquilla”. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Il cittadino che ci ha segnalato il fatto – prosegue Borrelli – ci ha spiegato che il furto dei pneumatici è un evento che si ripete ciclicamente nella parte alta di via Aniello Falcone. Stavolta ne hanno fatto le spese i turisti e il proprietario di una Renault Clio parcheggiata in via Mattia Preti. Tali atti rappresentano una vergogna e uno schiaffo all’intera città. Occorre intensificare i controlli, in particolar modo durante le ore notturne. Da tempo chiediamo che la città sia dotata di nuove unità delle forze dell’ordine ma il ministro Salvini, al di là delle promesse di facciata, non si è mai occupato del problema”.