Campania: Più Europa, parteciperemo alle regionali Nota dei rappresentanti nazionali di Più Europa in Campania

Come sottolineato dal segretario nazionale Benedetto Della Vedova, nella nota diffusa lo scorso 2 Agosto, Più Europa è assolutamente disponibile ad un confronto con altre forze politiche in vista delle prossime elezioni regionali della Campania, a condizione che tale dialogo non si riduca in questa fase a una semplice sommatoria di sigle, ma faccia emergere una proposta politica di discontinuità e di novità di una coalizione europeista, riformatrice e anti-sovranista.

Anche in virtù del 3,1% raccolto da Più Europa in Campania alle scorse elezioni europee e per il senso di responsabilità che avvertiamo per gli oltre 50mila elettori che ci hanno scelti, ribadiamo la nostra intenzione di essere presenti come partito con la nostra proposta politica al prossimo appuntamento elettorale.

Pertanto, forti del consenso ricevuto e del lavoro di radicamento territoriale che abbiamo intensificato, non mancheremo di essere protagonisti dello scenario politico regionale arricchendolo con la nostra proposta politica liberale, democratica ed ecologista.