Rifiuti, oggi incontro urgente alla città metropolitana E' una corsa contro il tempo per scongiurare una gravissima emergenza d'estate

Il consigliere delegato alla città metropolitana di Napoli, Giuseppe Jossa, comunica che la sua richiesta per una riunione urgente tra tutti i soggetti interessati a definire una strategia per trovare una soluzione temporanea all'emergenza che si verificherebbe a seguito dei lavori del termovalorizzatore di Acerra, è stata accolta e che la riunione stessa si terrà oggi presso la città metropolitana di Napoli.

"In questa sede - ha dichiarato Jossa - ricorderemo che il Comune di Marigliano ha predisposto da tempo, a spese dei propri cittadini, un’area di stoccaggio provvisorio dei propri rifiuti e che non sussistono le condizioni per individuare in questo comune per altri conferimenti.

Ribadiremo inoltre la necessità che i soggetti che hanno la competenza per la programmazione e la gestione del ciclo dei rifiuti e degli eventi eccezionali ovvero, Regione Campania e per essa ai costituiti Enti d’Ambito facciano sentire subito quali sono le loro determinazioni."