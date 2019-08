Cadavere di un animale gettato in un cassonetto La segnalazione dei Verdi: "Gesto disumano e inaccettabile"

"Ci è stata segnalata una vicenda incredibile. Un netturbino dell'Asia - dichiarano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e quello del Sole che Ride della I Municipalità Benedetta Sciannomanica - avrebbe ritrovato in un cassonetto della differenziata a Largo Torretta alla Riviera di Chiaia il cadavere di un animale. Si tratterebbe di un cane. Abbiamo inviato una segnalazione all'Asia per avere conferma della vicenda e avviare le dovute verifiche per sapere se si trattava di un cane padronale o un randagio ed effettuare eventuali denunce. In ogni caso abbandonare il cadavere di un animale dentro un cassonetto per i rifiuti è un gesto disumano e inaccettabile. Noi cercheremo di capire tutti i risvolti della vicenda per capire come sia stato possibile e se ci sono responsabilità".