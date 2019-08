Navigator, prima notte di sciopero della fame Si continuerà ad oltranza. Da ieri quattro dei vincitori di concorso davanti alla Regione

La prima notte di presidio è passata. Molte le persone che sono andate a portare solidarietà, ma niente cibo. Fanno sul serio i quattro "navigator" che hanno avviato da ieri lo sciopero della fame cn un presidio davanti a Palazzo Santa Lucia. "Ci rifaremo alle modalità che Marco Pannella ha portato all'attenzione pubblica con grande sacrificio sulla sua pelle. Non c'è altro modo di urlare la violenza che stiamo subendo da parte delle istituzioni. Una violenza istituzionale che lede i nostri principi più profondi, articoli della costituzione fondamentali come l'articolo 3 sul diritto di eguaglianza». Carlo Del Gaudio è tra i più agguerriti. Aveva fatto appello personalmente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverso una lettera.Con lui Ilenia, Fabrizio e Giuseppe. Vincitori del concorso in campania come gli altri 470 colleghi che chiedono a Vincenzo De Luca di firmare la convenzione con l'Anpal per poter essere assunti. A tempo determinato siì, per 21 mesi. Ma saranno 21 mesi di stipendio. e per questi ragazzi è tanto.

Dopo settimane di protesta hanno deciso di ricorrere alla forma più estrema. Cinquecento kilocalorie assunte tre volte al giorno attraverso liquidi e zuccheri.

Armati di materassino hanno trascorso la notte dinanzi alla sede della Regione, promettono di continuare ad oltranza fino a quando non otterranno una risposta.