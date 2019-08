Poggioreale, situazione allarmante. Radicali in campo Mobilitazione straordinaria a Napoli

Dopo la visita condotta a Poggioreale lo scorso primo agosto, i Radicali per il Mezzogiorno Europeo tornano ad occuparsi del principale carcere napoletano.

Presto partirà una mobilitazione straordinaria finalizzata a porre in evidenza il sovraffollamento, l’assenza di misure alternative alla detenzione e le condizioni invivibili di alcuni padiglioni come il Milano ma non solo.

Ad illustrare il punto di vista dei Radicali e a presentare gli obiettivi dell’iniziativa politica su questo tema, l’avvocato Raffaele Minieri, membro del comitato nazionale di Radicali Italiani ed esponente di punta dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo: “La situazione in cui versa il carcere di Poggioreale – ha esordito Minieri - è assolutamente allarmante e gli eventi degli ultimi giorni testimoniano la difficoltà che l’assenza di soluzioni alternative alla detenzione provoca alla gestione di una struttura vecchia e oltremodo affollata.

È indubbio che le condizioni detentive siano assolutamente intollerabili in alcuni padiglioni e che vi sia necessità di un intervento effettivo. Tuttavia è altrettanto impensabile provare a risolvere il problema con misure non strutturali. La scelta di segnalare alla Procura della Repubblica le condizioni di detenzione non può essere la risposta ad un problema che trascende le responsabilità individuali ma riguarda l’intero sistema penale, dall’eccesso della custodia cautelare in carcere alle difficoltà del Tribunale di sorveglianza, passando per la creazione di nuovi reati e per l’introduzione di ulteriori restrizioni all’accesso alle misure alternative alla detenzione”.

Spazio quindi all’impegno per il futuro con alcuni obiettivi già chiari: “È necessario – ha concluso Minieri - un impegno volto alla riduzione dei numeri delle presenze in conformità con quanto auspicato dalla Corte Costituzionale già nel 2014 e quanto indicato più volte dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. In tal senso l’associazione Radicali per il Mezzogiorno Europeo, preso atto del disinteresse della politica, avvierà una mobilitazione straordinaria volta ad attivare le magistrature superiori affinché attraverso il percorso giurisdizionale sia possibile valorizzare le misure alternative alla detenzione seguendo le indicazioni già date dalle stesse negli ultimi anni”. Fin qui la nota di Fabrizio Ferrante.