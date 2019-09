Roghi rifuti, Don Patriciello: "De Luca liberaci dalla puzza" Il video del parroco lungo la bretella che porta al Parco Verde per documentare la devastazione

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, scende di nuovo in campo e denuncia sulla sua pagina Fecebook la drammatica realtà della terra dei fuochi. Sono giorni di grande apprensione per le popolazioni del territorio, dove sono ripèresi i roghi tossici nelle strade piene di rifiuti. Il sacerdote lancia un appello al governatore Vincenzo De Luca e a tutte le istituzioni per intervenire con decisione. Lo ha fatto con un video dalla sua pagina facebook, mentre i auto compiva un giro nelle strade dove la situazione è più critica, sulla betella che porta al Parco verde di Caivano, accompagnato da Luigi Leonardi, imprenditore anticamorra: "Chi ha la possibilità di andare via da questi posti inquinati da rifiuti e camorra, lo fa. Ma chi non può andare via è costretto a convivere con questa tragedia. Non è giusto.

«C’è immondizia sversata dappertutto a causa anche dell’inciviltà di molti concittadini di cui ci vergogniamo — dice don Patriciello — ma ai lati delle strade ci sono anche scarti di lavorazione, in particolare pezze e tessuti dati alle fiamme. Continuiamo a respirare diossina, sentiamo ancora puzza di bruciato ma nessuno interviene a portarli via. Ormai respiriamo ceneri e ci ammaliamo. È un problema politico. Mi rivolgo direttamente a De Luca, per favore Caivano è provincia di Napoli, la Regione intervenga e ci liberi. Noi siamo i dannati, i condannati alla puzza e al fumo e ai miasmi nocivi»