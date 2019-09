Concorsone: subito polemiche, molti candidati abbandonano Quattro ore per ricevere i questionari, tra caldo e disordini arriva la polizia

Pronti via ed è subito protesta alla Mostra d'Oltremare dove si sta tenendo la prova preselettiva del concorsone per i primi 2175 posti di lavoro nella pubblica amministrazione, banditi dalla Regione Campania. Forte il ritardo per l'inizio della prima prova, con i candidati irritati che protestano ed alcuni addirittura abbandonano i padiglioni della Mostra d'Oltremare. Circa 10mila i candidati chiamati a sostenere la prova preselettiva. Ma i compiti sono stati consegnati poco dopo le 12, con le persone che sono entrate alle 8 e che erano in attesa dalle prime ore del mattino. Qualcuno ha accusato malori: c'è caldo nei padiglioni privi di aria condizionata. E' arrivata persino la polizia, chiamata da alcuni candidati, con gli agenti che sono entrati all'interno dei padiglioni. Sembra che il ritardo sia legato all'impossibilità di stampare assieme le prove.

“Ci sono state scene di panico e tanta tensione. Le persone si sono spazientite al punto da dover far entrare la polizia. Sono cose che non succedono neanche nel terzo mondo". Racconta uno dei candidati che ha deciso di ritirarsi

I problemi si sono creati nel gestire le lunghissime file formatesi all’esterno della Mostra d’’Oltremare. La prova è iniziata con un ritardo di 2 ore e tre candidati hanno deciso di non partecipare alla selezione. "C’è un disorganizzazione totale - spiega uno dei tre -. Siamo stati costretti a restare in questo padiglione, seduti per ore, senza poter andare in bagno e senza poter bere. L'ansia era tanta e questo caos ha reso la situazione ingestibile. Avevo grandi aspettative ma non ho retto”.

“Sono molto delusa. Non ci hanno dato nessuna spiegazione sui ritardi. Si sono limitati a temporeggiare e farci aspettare", afferma un'altra ragazza che ha deciso di abbandonare anzitempo la Mostra d'Oltremare. I motivi del ritardo dovrebbero essere legati a un numero insufficiente di fotocopiatrici che ha rallentato le procedure.

Formez: “guasti alle stampanti, ci scusiamo con i candidati”

Sergio Talamo, portavoce del Formez, ha dato spiegazioni sui ritardi nella prima prova del del concorso della Regione Campania che è iniziata alle 12.30, dopo quasi quattro ore di attesa dei candidati all'interno dei padiglioni.

“Si è verificato un problema inatteso con le fotocopiatrici che non hanno funzionato. Qualcosa che non si era mai verificato in tanti anni che il Formez fa concorsi. La Regione e il Formez si scusano con i candidati per l'attesa - ha spiegato Talamo. Non si era mai verificato un ritardo tale nella stampa delle prove che vengono estratte in tempo reale la mattina stessa dell'esame, alla presenza di testimoni a garanzia della regolarità della prova. Ora stiamo cercando il fornitore delle macchine che ha la responsabilità di questo mancato funzionamento. Sapevamo che ci sarebbe stata un'attesa, ma pensavamo che alle 11 avremmo iniziato, invece il test è partito alle 12.30, un'ora e mezza in più porta una stanchezza che è assolutamente comprensibile. Ora dobbiamo risolvere questo problema delle fotocopie". Intanto circa 200 candidati del turno delle ore 15 sono già in attesa all'esterno dei cancelli della Mostra d'Oltremare.