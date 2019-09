Da domani riprende il presidio dei Navigator Dalle 10:30 i manifestanti saranno nuovamente davanti al palazzo della Regione a Santa Lucia

Prosegue la protesta dei navigator campani contro la decisione della Regione Campania di non sottoscrivere la convenzione con Anpal. Dalle 10.30 di domani, martedì 3 settembre, riparte il presidio sotto Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, "in attesa - si legge in una nota - di un intervento risolutivo da parte delle istituzioni. Dopo l'incontro di stamane con la Prefettura di Napolie con le rappresentanze sindacali, la lotta per far valere i nostri diritti non si ferma". Cinque navigator avevano già indetto nei giorni scorsi uno sciopero della fame, sospeso dopo 5 giorni dopo che due manifestanti sono stati colti da malore.