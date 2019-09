Alto dirigente russo fermato a Napoli per spionaggio Tornano le spie e la trame internazionali a Napoli

Sembra un romanzo di spie di altri tempi e invece sta accadendo davvero a Napoli dove sarebbe stato fermato, su richiesta degli Usa, con l’accusa di “spionaggio economico”, Aleksandr Korshunov, alto dirigente della Odk, società statale russa che produce motori.

Stessi attori internazionali che si confrontano sullo scacchiere internazionale con un esercito di spie che si muove indisturbato sullo scenario globale.

Secondo il quotidiano russo Vedomosti, Korshunov è accusato di essersi appropriato illegalmente di documenti della General Electric e di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarli per il programma russo Pd-14 per lo sviluppo di un motore per i nuovi aerei civili Ms-21.

Putin: "Peggiorano le relazioni tra USA e Russia"

Sull’arresto di Korshunov si è fatto sentire subito Il Presidente russo Vladimir Putin che dal forum economico orientale di Vladivostok ha affermato che “in questa situazione abbiamo chiaramente dei tentativi di concorrenza sleale. Questo non rende migliori le relazioni" tra Russia e Usa.

"Questa è una pessima pratica - ha sottolineato il Presidnete Putin - Complica le nostre relazioni interstatali. Spesso non vediamo alcun motivo per azioni ostili di questo tipo. Inoltre, ho tutte le ragioni per credere che ciò sia talvolta collegato alla concorrenza. Probabile che si tratti di qualche fenomeno criminale, ma sarebbe meglio per le nostre forze dell'ordine cooperare in questo ambito”.

Il personale dell'ambasciata russa in Italia in viaggio verso Napoli per incontrare Korshunov

Il ministero degli Esteri russo fa sapere che al personale dell'ambasciata russa in Italia è stato concesso l'accesso consolare ad Alexander Korshunov, l'alto dirigente della Odk (controllata del conglomerato statale Rostec).

“Il personale dell'ambasciata è immediatamente partito per Napoli per difendere i diritti legali del cittadino russo e gli è stato concesso l'accesso consolare per vederlo. Sta ricevendo tutto l'aiuto necessario e l'assistenza legale - afferma il ministero - L'ambasciata è costantemente in contatto con la pertinente agenzia italiana, la situazione continua a essere studiata".