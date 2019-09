Napoli: ripulita Piazza Garibaldi Polizia Municipale, Asl e Asia dall’alba sono impegnate in un’operazione contro il degrado

Piazza Garibaldi è uno spazio urbano che nonostante gli sforzi urbanistici resta ancora degradato. Proprio per il rilancio della Piazza e del suo ruolo urbano, sono in campo svariate iniziative che vedono impegnati Comune, Municipalità e forze dell’ordine, iniziative che rientrano in un piano di rilancio e riqualificazione di una delle piazze nevralgiche per la vita cittadina.

Dall’alba di stamane gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali della Polizia Municipale hanno svolto un intervento congiunto con il personale Asia in piazza Garibaldi. Sono stati rimossi cumuli di spazzatura costituiti da residui lasciati da senza fissa dimora ai quali sono stati indicati i luoghi di accoglienza comunale dove poter fare la doccia e reperire un pasto caldo.

L’iniziativa coordinata e promossa dagli Assessori ai Giovani con delega alla Polizia Locale Alessandra Clemente, ai Diritti e alla Coesione Sociale Laura Marmorale e dall’Assessore all’igiene Urbana Raffaele Del Giudice è pianificata in sinergia con la Municiplaità 2 e 4 e rientra nel piano dall’amministrazione comunale per il rilancio e la cura di Piazza Garibaldi interessata dagli importanti lavori di riqualificazione.