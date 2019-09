Cuori solitari, complotti, selfie: i social e il "concorsone" Innamorati , domande assurde, teorie del complotto: ecco i gruppi social del concorsone

C'è chi si è innamorato della compagna di banco, chi denuncia complotti indicibili, chi contesta le domande e poi i selfisti, i recensori stile TripAdivisor, gli Enzo Miccio concorsuali e così via: d'altronde su 300mila iscritti era inevitabile trovare un variegato campione d'umanità.



E il concorsone di De Luca rimarrà un evento storico anche per questo: aver ridato lustro alla speranza di “posto fisso” di tanti, giovani e non, e posto le basi per una rappresentazione plastica di chi ambisce (o meno) a quel posto fisso.

Se già varcare i cancelli della Mostra d'Oltremare in una delle sessioni concorsuali è di per sé un'esperienza, ben altra cosa è seguire il gruppo Facebook apposito.



Un filone da prendere in attenta considerazione è quello a metà tra l'agenzia cuori solitari “Ti ho prestato una bic stamattina, eri bellissima” e Carramba che concorso: “Cerco la compagna di sventura di stamattina eri al padiglione X fila 3 posto 33”.

E se folta è l'agenzia cuori solitaria altrettanto rappresentata è l'agenzia “Mastikazzi”, con post che danno informazioni totalmente superflue circa le proprie peripezie per arrivare alla Mostra, il proprio livello di preparazione, domande totalmente inutili e altro tipo quello che informa "Vi annuncio che non passerò niente a nessuno".



Degnissimo di nota il filone “TripAdvisor”: “Concorso ben organizzato, personale cordiale, temperatura dei padiglioni ottimale. Qualche domanda un po' astrusa ma nel complesso esperienza più che positiva”, manca il “tornerò” di rito e il Ripam potrebbe anche andar giù di replica della direzione “Gentile ospite, la ringraziamo per aver apprezzato l'esperienza che le abbiamo riservato. Per quanto attiene alle domande assicuriamo che ci impegniamo al massimo per la soddisfazione degli utenti e ci spiace che non le abbia gradite appieno. Ci auguriamo di rivederla presto e che vorrà concederci l'occasione dei far meglio. Grazie. La direzione”.



E attenzione, tra le pieghe della categoria di sopra c'è un altro microcosmo che si apre: lo scontro nei padiglioni tra i freddolosi nemici dell'aria condizionata che consigliano addestramenti militari ed equipaggiamenti da scalata al Nanga Parbat con tanto di San Bernardo e fiaschetta per affrontare la prova e chi invece non sopporta caldo e odori molesti e si scontra con i primi.

Immancabile il complottismo in un trionfo di maiuscole, emoticon, punti esclamativi e “SVEGLIAAAAA”, in un classico “Ma cosa studiate a fare che chi prenderà il posto è coi piedi nell'acqua in spiaggia!!!!!!! State perdendo tempo!!!”, quando poi si arriva a quel che viene definito “speaker” con un codice a barre incollato sotto la scarpa apriti cielo.



Attenzione poi a tenere tutto in ordine: ci sono i concorrenti “colf” che sul gruppo vi ammoniranno “Avete lasciato carte e bottigliette a terra nei padiglioni? Ma cosa credete, di stare a casa vostra?”.

E occhio a come vi vestite, l'Enzo Miccio della Mostra d'Oltremare vi guarda e vi ammonirà: “Comunque vi vestite malissimo”, incurante degli insulti che beccherà per cotanto estetico ardire.



Sullo sfondo le domande: spopola la pezzogna, il molo Beverello con le sue navi da crociera con tanto di foto a testimoniare “eccole qua, certo che partono, scemo chi dice no”, le negazioni e il calcolo combinatorio.

In tutto ciò il filo conduttore, in una rappresentazione plastica della teoria dell'eterno ritorno, è il costante domandare “Quando usciranno i risultati” e il costante rispondere “Quando finiranno tutte le prove”, fino al successivo “Sapete quando usciranno i risultati?” al conseguente “Quando finiranno tutte le prove” e così via, in un circolo infinito e kafkiano.



E c'è già chi rimpiange la fine delle preselettive, timoroso di veder svanire post, annunci, punti esclamativi, selfie e recensioni, arrivando al classico di fine vacanza o fine scuola “Non perdiamoci di vista eh?”, raccomandazione che avrà come risposta, due o tre commenti più sotto “Sapete quando usciranno i risultati?”