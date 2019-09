Emergenza rifiuti in Campania: focus a Napoli Condannati alle emergenze? Soluzioni e innovazioni oltre le lobby

L'appuntamento è per martedì 17 settembre, a Napoli, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Presidenza del Consiglio al Centro Direzionale di Napoli, Is. F13, 21° piano.

La conferenza stampa sarà l’occasione per un focus sullo stato di continua emergenza che si registra nella gestione del ciclo dei rifiuti, in Campania come in molte altre regioni d’Italia.

Carenza di impianti, un sistema di raccolta differenziata che produce scarti difficilmente inseribili in contesti virtuosi di riciclo, infiltrazioni criminali nel settore e roghi nelle piattaforme: su questi temi interverranno, ognuno per la propria competenza, i relatori. Saranno altresì analizzate le nuove frontiere dell’ esportazione dei rifiuti, le attività che magistratura e forze dell’ordine stanno svolgendo per far fronte al fenomeno dei roghi nella cosiddetta “Terra dei fuochi”, le conseguenze dell’inquinamento ambientale per lo stato di salute dei bambini.

Il Forum è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e Ministero della Salute.

Alla Conferenza Stampa parteciperanno: Enrico Bobbio – Presidente Consorzio PolieCo, Claudia Salvestrini – Direttore Consorzio PolieCo, Vincenzo Viglione – Segretario Commissione Ambiente Consiglio Regionale, Luigi Stefano Sorvino – Commissario straordinario Arpa Campania, Domenico Airoma –Procuratore aggiunto Napoli nord, Gaetano Rivezzi – Coordinatore regionale Isde - Medici per l’Ambiente, Ciro Lungo – Comandante Regione Carabinieri Forestali della Campania.