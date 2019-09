Al San Paolo siparietto tra De Luca e De Laurentiis Adl: “io finivo i lavori in 15 giorni”. De Luca: “ti avrei detto pagateli tu”

Ha assunto i caratteri della macchietta l’incontro tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, durante la visita agli spogliatoi dello stadio San Paoli, ultimati a poche ore dalla prima partita casalinga degli azzurri.

De Laurentiis è andato incontro a De Luca dicendogli: Ti rendi conto che a 24 ore dalla partita stiamo ancora arredando gli spogliatoi? Ma non era più semplice dire 'Aurelio falli tu i lavori' e io li facevo in 15 giorni”. Il governatore con il sorriso ha colto la palla al balzo e ha risposto con ironia: "Certo, se me lo dicevi io ti avrei risposto, Aurelio pagali tu i lavori”.

Il siparietto è continuato con il presidente del Napoli scatenato ce ha chiesto al Presidente della Regione “Perchè ora non finiamo l'opera con tutta la parte relativa al garage e all'ingresso degli autobus delle squadre? Così chi entra, soprattutto gli ospiti dall'estero, non pensino subito che è un cesso questo San Paolo. Serve un milione e due, trovali". De Luca ha sorriso ricordando: "Ho già investito 24 milioni della Regione in questo staio. Ora aspetta, fammi fare due conti"