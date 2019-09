San Paolo, marito impaziente prende a pugni il ginecologo Dopo alcuni minuti di attesa è scattata l'aggressione

Dopo qualche minuto di attesa è scattata l'aggressione, l'ennesima al pronto soccorso dell'ospedale napoletano San Paolo. E' accaduto intorno a mezzogiorno. I medici stavano gestendo tre casi contemporaneamente: il travaglio di due donne che necessitavano di visita, mentre la terza donna incinta non era in codice rosso ma lamentava perdite di sangue ed era chiaramente preoccupata. Con lei il coniuge che l'aveva accompagnata al secondo piano del presidio dove si trova il dipartimento di ginecologia. Dopo diversi minuti di attesa l'uomo ha dato in escandecsenza e ha colpito con violenza i due sanitari di turno dopo averli minacciati e insultati. La furia dell'uomo si è scatenata prima contro il medico e poi contro l'ostetrica. Solo l'intervento della suocera ha messo fine alla violenza.

Il medico è stato refertato con tre giorni di prognosi e l'ostetrica con sette giorni, ma oltre le percosse la paura è stata tanta. Dopo le botte, la coppia di coniugi è fuggita mentre è stata allertata la sorveglianza del presidio.

In ospedale sono giunti i carabinieri che si sono potuti avvalere delle immagini della videosorveglianza per risalire all'identità dell'uomo che è stato fermato.