Confapi: Macron venga a visitare Napoli, città che ama Mercoledì il presidente francese sarà in Italia, l'appello del leader delle Pmi partenopee

«In occasione del viaggio in Italia di mercoledì prossimo, 18 settembre, il presidente francese Emmanuel Macron venga a Napoli, la città che ha detto di amare. Avrà modo di conoscere una realtà con tante difficoltà, ma con grandi potenzialità e con profonde radici che richiamano la cultura d'Oltralpe».

L'invito arriva da Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli: «Tutti noi ricordiamo l'intervista rilasciata a Fabio Fazio, nel marzo scorso, quando il presidente Macron affermò di essere particolarmente legato alla nostra città e a uno dei suoi figli più illustri, Eduardo De Filippo. Fu un riconoscimento inaspettato che ci riempì d'orgoglio, soprattutto alla luce della frase di Stendahl, richiamata dal presidente Macron, che dice: “Ci sono due capitali in Europa: Parigi e Napoli”».

«E a Napoli, il presidente Macron sicuramente potrebbe visitare il fiore all'occhiello della cultura francese in Italia, l'istituto “Grenoble” e gemellare, nei fatti, questa unione di sentimenti che lega la capitale del Sud alla capitale francese».

«Anche se il protocollo dei viaggi presidenziali è difficilmente modificabile in corso d'opera, rivolgo un appello alle nostre istituzioni affinché raccolgano l'invito, che proviene dalla nostra associazione, e lo trasmettano al presidente Macron per una visita in riva al Golfo».