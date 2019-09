Vip e brindisi sul Lungomare per i 70 anni di Antonio Sasso Una grande festa per il direttore de Il Roma a due passi da Castel dell'Ovo

C’erano proprio tutti sul Lungomare, a due passi da Castel dell’Ovo, per i settanta anni di Antonio Sasso, direttore dello storico quotidiano “Il Roma”. Per le sue settanta candeline sono servite tre torte e una grande location. Una bella sorpresa organizzata dalla moglie Mena e dalla figlia Emanuela, che hanno radunato nel ristorante «Antonio&Antonio» della famiglia Della Notte sul lungomare, colleghi, amici, personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni. Un grande abbraccio per un giornalista di razza, che negli anni ha consolidato rapporti di grande rispetto e apprezzamento con i vari referenti della vita napoletana.

Una festa dei tanti amici e affezionati al ROMA, con la Redazione al gran completo e in che ha voluto abbracciare e brindare con il caro direttore. Tutto questo è stata la “lunga notte dei 70 anni di Antonio Sasso", grande capitano dell'antica testata partenopea. Il direttore Sasso visibilmente emozionato ha stappato bottiglie e brindato al ristorante sul Lungomare "Antonio & Antonio" della famiglia Della Notte. Con malcelata emozione Sasso ha spento le sue settanta candeline al fianco della sua elegantissima figlia Emanuela Sasso. Settanta anni salutati anche dalla speciale benedizione del Cardinale Crescenzio Sepe. Ma non è mancato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il comandante interregionale dei carabinieri Vittorio Tommasone, il presidente del Napoli degli scudetti, Corrado Ferlaino, il decano dei giornalisti, Emilio Fede, il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, il direttore del Mattino, Federico Monga, i responsabili delle redazioni regionali della Rai, Antonello Perillo, di Repubblica, Ottavio Ragone, del Corriere del Mezzogiorno, Enzo D'Errico, il presidente dell'Ordine regionale Ottavio Lucarelli, la redazione del Roma. Con loro il presidente della Bcc Amedeo Manzo e gli amici della spiaggia di San Francesco di Ischia, tra cui Ciro Mauro, Gianni Lepre.E poi ancora tanti giornalisti ed esponenti del mondo delle professioni, della politica, della cultura e dello spettacolo.

E chi non ha potuto esserci è intervenuto con videomessaggi di auguri, come il presidente di Rai Way Mario Orfeo, i colleghi delle redazioni del Mattino, di Repubblica, del Corriere del Mezzogiorno e della Rai, e gli artisti Gigi D'Alessio, Biagio Izzo, Ciro Giustiniani.

Tra i vip arrivati sul lungomare i cantanti Mario Maglione, Sal Da Vinci e Andrea Sannino, gli attori Gino Rivieccio, Benedetto Casillo, Peppe Iodice e Lucia Cassini e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.