San Gennaro:10,04, il sangue si è sciolto. "Il Santo ci ama" Il prodigio, la città di Napoli è in festa

Si rinnova il prodigio di San Gennaro. Quest'anno il sangue del santo patrono di Napoli si è sciolto alle 10.04. Consueto lo sventolio del fazzoletto bianco da parte della deputazione. Il cardinale Sepe ha sottolineato: «Gioia per la città di Napoli e per la Campania».

Sepe ha mostrato, sull'altare del Duomo, il prodigio compiuto alle migliaia di fedeli che hanno affollato le navate e il sagrato della chiesa. "Come ogni anno, il miracolo si è rinnovato, a dimostrazione della benevolenza, dell'amore di San Gennaro nei confronti di Napoli, della Campania, della Chiesa" ha detto l'arcivescovo di Napoli. La tradizione, dunque, si rinnova: come ogni anno, tantissimi i napoletani che, già di buon mattino, si sono recati al Duomo per assistere al miracolo del Santo Patrono, nella speranza del suo compimento: tra loro anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La liquefazione del sangue di San Gennaro, oltre a rappresentare un rito, funge anche da buon auspicio per la città e i suoi abitanti, dal momento che, nelle occasioni in cui il prodigio non si è compiuto, su Napoli si sono abbattute catastrofi e sciagure. Nel 1973, ad esempio, la città fu preda di una devastante epidemia di colera, mentre nel 1980 il terremoto scosse Napoli e la Campania.