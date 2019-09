Napoli: lavoratori dell'American Laundry bloccano il traffico Momenti di tensione tra manifestanti e polizia

Ci sono stati momenti di tensione a Napoli a seguito della protesta dei lavoratori dell'American Laundry, la ditta che si occupa della fornitura di biancheria agli ospedali cittadini, che hanno bloccato l’entrata della Galleria della Vittoria.

Una trentina di manifestanti hanno inscenato un sit-in stendendosi a terra bloccando materialmente le auto in transito nella galleria. Il traffico è andando in tilt e i manifestanti sono stati spostati di peso dalla polizia intervenuta sul posto con l’appoggio di un’ambulanza.

L’arrivo della polizia ha generato attimi di tensione ma poi il blocco degli operati è stato rimosso.

I lavoratori dell'American Laundry avevano protestato all'esterno del Duomo di Napolidove erano in corso le celebrazioni per la festività di San Gennaro, nel tentativo di far sentire la loro voce e si dare spazio alla loro vertenza.