Becchino canta mentre trasporta la bara. "Siamo imbarazzati" Dura presa di posizione dei delegati Efi sul caso di una video diventato virale

Un video diventato in poche ore virale e che scatena polemiche a catena. E' il video postato che sta girando in rete da diverse ore. Un becchino intento a trasportare il feretro di una persona defunta, con tanto di microfono inizia a cantare canzoni neomelodiche durante il percorso

“Riguardo al video virale, che ritrae un operatore del comparto funebre campano improvvisare un macabro e raccapricciante karaoke mentre trasporta un feretro, possiamo solo dirci imbarazzati e pieni di vergogna. Possiamo solo scusarci con quanti si sono sentiti offesi da questo pietoso siparietto, e ribadire che la categoria professionale che rappresentiamo è ben altra cosa”. Lo affermano i delegati EFI (Eccellenza Funeraria Italiana, associazione di categoria degli impresari funebri) di Napoli. “Lo Stato Italiano e la Regione Campania – spiegano in una nota stampa – ha imposto che tutti gli operatori della categoria fossero regolarmente qualificati attraverso apposita formazione professionale. Non un capriccio, e questo video lo dimostra: chi lavora nel comparto funebre deve essere educato al contegno, al rispetto, all’empatia”. “Ad oggi, invece, questa necessità sembra essere ancora disattesa. Non vogliamo sempre ricordarlo, ma troviamo ad esempio estremamente grave che lo stesso Comune di Napoli non abbia ancora adeguato agli standard imposti per legge i suoi operatori cimiteriali”. “Chiediamo – concludono – un maggiore impegno nell’esercizio del controllo sulle ditte funebri da parte della Regione, nella speranza che video del genere non solo non finiscano online, ma non vengano mai più girati”.