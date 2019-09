Detenuto si fa ricoverare per tentare la fuga Protagonista un 22enne, beccato dagli agenti quando già era arrivato alla fermata del bus

Ha cercato di scappare dall'ospedale dove si trovata per presunti lancinanti dolori all'addome ma è stato bloccato dalla Polizia Penitenziaria: il fuggitivo "mancato" è un detenuto di 22 anni, ristretto nel carcere napoletano di Secondigliano, preso dagli agenti mentre si dirigeva verso una fermata dei bus. L'episodio, accaduto ieri, nell'ospedale Cardarelli di Napoli, è stato reso noto dal Sappe. "La professionalità degli uomini della scorta impediva il realizzarsi della fuga messa in atto, - fa notare il segretario regionale Emilio Fattorello - sembra che lo stesso detenuto nelle ultime 48 ore era uscito da Secondigliano ben tre volte con la procedura del ricovero a vista con procedura di urgente per lancinanti dolori all'addome". Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, è stato solamente grazie agli agenti che è stato possibile sventare la clamorosa fuga al detenuto: "Non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per fermare il fuggitivo", aggiunge.