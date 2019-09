Ufo, nuovi avvistamenti: sfere azzurre nel cielo di Bacoli In Campania segnalazioni anche da Salerno: gli ufologi si interrogano

Avvistamenti di Ufo in Campania, segnalazioni da Bacoli e Salerno dove sarebbero stati avvistati degli oggetti volanti non identificati.

Una serie di avvistamenti ufo è stata resa pubblica, dal Centro Ufologico Mediterraneo (alias C.UFO.M.), che ha visto sorvolare i cieli italiani da non ben definiti oggetti volanti non identificati Gli eventi ufologici sono stati studiati ed analizzati approfonditamente dagli ufologi. Diverse sono le regioni interessate a partire dalla Sicilia per arrivare al Veneto. In particolare le regioni sono: Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Toscana. Le località sorvolate dagli ufo sono Genova, Rho (Milano), Padova, Narni (Terni), Catania, Salerno e Leonessa (Rimini), Carrara, Salerno, Bacoli (Napoli). Due gli avvistamenti in Campania. Tuttavia, il fenomeno riguarda tutto il territorio nazionale. In pratica gli ufologi "mediterranei" hanno dovuto fare una scelta, per cui molti casi saranno pubblicati in un tempo successivo, in quanto necessitano di indagini. Come sempre, quando si parla di ufo, interessante è la diversa tipologia, ma anche il differente comportamento, di questi enigmatici oggetti.



Si va da ovni (oggetti volanti non identificati) cosiddetti sigariformi e cioè di forma allungata, a quelli sferici con alone intorno, oppure di forma a ragno o ancora di veri e propri dischi volanti, avvistati a quote sia alte che basse. I colori variano dal grigio, al marrone, al bianco, al rosso.L'Ufo di Salerno avrebbe mostrato una forma inusitata ed è stato ripreso e fotografato da un ricercatore del C.UFO.M. in pieno giorno anche qui con il sopraggiungere di velivoli umani e precisamente due aerei. Grosso sconcerto ha destato nei testimoni l'ufo di Bacoli del 7 maggio 2019 dove strane grosse luci sferiche hanno stazionato in cielo per molto tempo. Alcune volte erano 4, altre 3. Altre volte sparivano.Numerosi i testimoni, tanto che ne è nato un tam tam sui social. Gli ufo erano più alti delle nuvole ed apparivano di colore azzurrino, variando leggermente il loro colore e luminosità. Alcune vole si sono allontanate e poi si sono riavvicinate.

Un articolato resoconto degli avvistamenti, dichiara il Presidente del C.UFO.M. Angelo Carannante, che in ogni caso predica la sua proverbiale prudenza sui fatti ufologici resi noti, è stato messo online sul sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it. Carannante ha anche tenuto a precisare che non tutti gli avvistamenti che vengono segnalati vengono poi pubblicati, in quanto si effettua una scelta.