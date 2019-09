Il valore della sostenibilità secondo la professoressa Orabona “Spesso i valori restano dentro di noi come icone quasi astratte”

Di seguito riceviamo e pubblichiamo l'intervento della professoressa Amneris Orabona sul valore della sostenibilità...

Parlare di sostenibilità, oggi, significa “addentrarsi” ovunque ed il nucleo di tutto è sicuramente il rispetto per ciò che siamo e per ciò che consegneremo alle generazioni future. Dunque, non solo tutela della persona umana, della correttezza nei luoghi di lavoro, del diritto allo studio, dell’equità, dell’ambiente, ma anche considerazione per l’arricchimento che scaturisce dal confronto, dall’ascolto, dalle diversità, dall’attenzione per chi ci passa accanto e non ha la certezza dell’essenziale… Spesso i valori restano dentro di noi come icone quasi astratte, che non sempre si concretizzano in qualcosa di vero. Creare sostenibilità significa valorizzare rendendo reale, promuovere azioni fattive, lontane dall’essere semplicemente “di tendenza” o “al passo”... I progetti e le prospettive nascenti hanno sempre più bisogno di un mondo ricco di cooperazione e trasparenza, cosciente del fatto che ognuno ha bisogno degli altri per stare bene, per essere ricco dentro e fuori, per sentirsi bello, amato, per conoscere, per dare il proprio contributo sociale , che sia esso morale o materiale; infatti si può diventare migliori e produttivi mettendo in luce le cose prive di considerazione. Insomma, la sostenibilità, animata dal rispetto a 360°, vedrebbe sempre più la nascita di un’Economia rigenerata, creando progressivamente contesti in cui nessuno dovrebbe sentirsi escluso.

Amneris Orabona