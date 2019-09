Maltempo, di nuovo ferma la Linea 2: cittadini infuriati Dopo due giorni nuovo guasto e stop alla circolazione ferroviaria

Altra giornata nera per i trasporti a Napoli. Dalle 5,20 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra della Linea 2 della metropolitana di Napoli è sospesa per i danni dovuti al maltempo. È in corso da parte della Rete Ferroviaria Italiana la riprogrammazione del servizio ferroviario.

Decine già i passeggeri che hanno atteso alla banchina della prima fermata di Via Giulio Cesare cos' come a Cavalleggeri. Si attendono indicazioni ma i tempi si prevedono lunghi. Proteste e lamentele da parte dei cittadini che per l'ennesima volta devono rimanere a piedi a causa del maltempo. Già due giorni fa dopo la pioggia si sono registrati allagamenti e disagi alla stazione Garibaldi con vari guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni, compromettendo per l'intera giornata la circolazione ferroviaria.