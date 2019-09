Bus affogano a Chiaia, crolli nella funicolare: Napoli in tilt Dopo lo stop per allagamenti della linea metro 2 ecco le immagini del C12 bloccato nell'acqua

Non bastava la linea metro 2 bloccata dalle 5,30 di stamattina, le infiltrazioni d'acqua hanno causato anche il crollo di pezzi di controsoffitto nella funicolare di Napoli in corrispondenza dei varchi di accesso di Parco Margherita. A denunciarlo è l'Usb, l'Unione sindacale di base che ha inviato un video in cui si vede anche la brutta disavventura capitata ad un autista del C12, sempre la notte scorsa, nel pieno del temporale che si è abbattuto sulla città.

L'autobus si è fermato nelle vicinanze di piazza San Pasquale, verso la Riviera di Chiaia. La carreggiata si è riempita d'acqua al punto che ci si poteva immergere e nuotare, una situazione paradossale se si considera che proprio in quella strada sono stati da poco conclusi i lavori di rifacimento del manto.

«È indegno assistere a scene così in una metropoli come Napoli, - afferma Marco Sansone del coordinamento regionale Usb - sono mesi che chiediamo alle istituzioni di ripulire le caditoie urbane prima delle piogge autunnali, e sono anni che chiediamo all'Anm di garantire sicurezza sui luoghi di lavoro con una costante manutenzione di autobus, treni e stazioni di metropolitane e funicolari». «Quella di stamattina è solo la punta dell'iceberg di una situazione destinata ad aggravarsi con l'inverno». «L'amministratore unico Nicola Pascale - conclude Sansone - dovrebbe preoccuparsi più di queste criticità, anziché dell'inaugurazione dei pianoforti nelle stazioni dell'Anm».