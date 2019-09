Global Strike for Future a Napoli in strada per l’ambiente Il terzo sciopero globale lanciato da Greta Thunberg, in contemporanea in 130 città italiane, ha toccato 210 stati

È partito anche a Napoli, da Piazza Garibaldi il corteo del “Global Strike for Future". Uno sciopero globale per dare voce e consistenza a quella lotta. Oltre 130 le città italiane nelle quali si terranno manifestazioni nell’ambito del terzo sciopero globale per il clima e oltre 210 stati vedranno le piazze delle loro città riempirsi di manifestanti.

Numeri di capogiro per il Movimento che è nato dal gesto forte di Greta Thunberg è che sembra aver risvegliato le coscienze globali sulle questioni ambientali.

Siamo difronte al più vasto movimento della storia dell’umanità. Una settimana che ha visto scioperi e che oggi si chiude con una manifestazione contemporanea in 27 stati. Venerdì New York ha visto in piazza 250mila persone venerdì scorso e a quella manifestazione sono seguite altre in tutti continenti da Ulaanbataar in Mongolia a Tijuana in Messico, da Lusaka Lusaka in Zambia a Peshawar in Pakistan.

Una questione, questa dello sciopero per il clima, che ha visto il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti inviare una circolare a tutte le scuole nella quale si invitava i presidi a “considerare giustificate le assenze degli studenti occorse per la mobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico".

Comunque la so voglia leggere la protesta lanciata dalla piccola attivista svedese, ha raggiunto proporzioni enormi e sta cambiando le agende politiche internazionali.