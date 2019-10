Napoli, Madonna al San Carlo. La trattativa: mega-show a marzo Sono in corso i contatti tra il Teatro e l'entourage della star

Madonna ha dato il via al suo Madame X Tour a New York. E si riaccende la curiosità sulle tappe italiane della tournée, che potrebbe approdare anche a Napoli.

La sovrintendente Purchia svela: «Abbiamo avuto numerosi contatti». E ci sarebbe stato anche un sopralluogo dell’entourage, con un particolare : la star per gli abiti da indossare sul palco la pop star ha scelto lo stilista napoletano Scognamiglio. La star ha infatti deciso di esibirsi nei teatri e naturalmente non poteva non sognare di cantare alla Scala, il tempio milanese della musica. Una tappa che sarebbe saltata.

Madonna aveva così pensato di non portare il suo show in Italia. Da Napoli, a sorpresa, era arrivata un'apertura dallo storico Teatro San Carlo. I mesi estivi sono trascorsi in un ping pong di confronti a distanza. Contatti da un lato all’altro dell’Oceano per individuare possibili date, logistica e particolari dello show. Una questione non semplice, per le esigenze della cantante e alcuni limiti imposti dal San Carlo.

La sovrintendente Rosanna Purchia aveva infatti dichiarato: «Sarei felice se Madonna volesse cantare al San Carlo, magari con la nostra orchestra, per la tappa italiana del suo tour. Va considerata la tutela del teatro, come è già stato fatto per lo show con Maradona, ma posso confermare che ci sono stati ripetuti contatti e confronti». E Madonna, da parte sua, aveva risposto che ne avrebbe parlato con il suo manager.