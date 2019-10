Ancora botte ai medici: "ormai siamo Punching ball" Botte a una guardia giurata, pugni a un infermiera e a un vigilantes

Ancora aggressioni negli ospedali di Napoli. Secondo quanto rende noto il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, personale sanitario è stato picchiato sia all'ospedale dei Pellegrini che all'Ospedale San Giovanni Bosco.

"Non facciamo neanche in tempo a manifestare la nostra solidarietà ai medici aggrediti o minacciati che ci vediamo costretti a comunicare nuovi atti di violenza. Ormai gli operatori della sanità sono come punching ball, e anche chi è deputato a mantenere l'ordine viene picchiato. Serve un intervento legislativo urgente", dice Verdoliva. All'ospedale dei Pellegrini vittima una guardia giurata colpita al braccio da un paziente armato della sua stessa stampella; è stato ritenuto guaribile in 7 giorni. Violenza anche all'Ospedale San Giovanni Bosco, dove un paziente ha colpito al volto l'infermiera con dei pugni; indagano i carabinieri. Ferito anche il vigilantes intervenuto in difesa dell'infermiere.